بشأن التصويت.. ٢٦ قرارًا توضيحيًا من اللجنة المشرفة على انتخابات "الصحفيين"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

اجتمعت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة ورئيس اللجنة.

وقررت اللجنة ما يلي:

1- استكمالًا للاتصالات المكثفة في الأيام الماضية مع كل مؤسسات الدولة، تم إرسال مخاطبات رسمية إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية، استجابة لطلب المرشحين لتخصيص شارع عبد الخالق ثروت المواجه للنقابة لإجراء العملية الانتخابية؛ حفاظًا على صحة الزملاء.

2- تم مخاطبة وزيرة الصحة لتخصيص (3) سيارات إسعاف وأطباء أمام مبنى النقابة يوم انعقاد الجمعية العمومية.

3- وافق المجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة على ندب مستشاري الهيئة للإشراف على عمليتَي الاقتراع والفرز.. ويوجد عضو من الجمعية العمومية داخل كل لجنة لمتابعة كل الإجراءات مع أعضاء اللجنة المشرفة.

4- تجرى عملية الفرز داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبي المرشحين.. على أن تتولى اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج.. وذلك مراعاة لظروف كورونا واستجابة لطلب المرشحين.

5- تتم إزالة السقالات المواجهة لمدخل النقابة الرئيسي قبل 48 ساعة من يوم انعقاد الجمعية، على أن يتم دخول النقابة من الباب الرئيسي والخروج من الباب الجانبي بعد التأكد من إزالة الأجزاء التي يمكن أن تتساقط.

6- يشترط للدخول ارتداء الكمامة الطبية، وتتولى النقابة توفير الكمامات الطبية عند المداخل، كما يتم توفير الكحول الطبي بمقرات تسجيل الحضور واللجان الفرعية والعامة والمداخل وأماكن التجمع وتوفير كاشف للحرارة في كل اللجان.

7- تطهير مبنى النقابة بالكامل قبل (24) ساعة من موعد انعقاد الجمعية.

8- طالبت اللجنة الزملاء مغادرة مقر النقابة فور الانتهاء من الإدلاء بالصوت لتجنب التجمعات.. وسيتم إرسال رسالة لأعضاء الجمعية فور اكتمال النصاب القانوني.

9- يتولى كل مرشح لعضوية المجلس تسليم كشف بأسماء (5) مندوبين لحضور عملية الاقتراع والفرز خلال (72) ساعة.. و(32) مندوبًا لكل مرشح لمنصب النقيب.

10- الدعاية داخل مقر النقابة تكون في الأماكن المخصصة، وبما يضمن إتاحة الفرصة لكل المرشحين.

11- إعلان التقرير والميزانية قبل أسبوع من انعقاد الجمعية العمومية.

12- تيسيرًا على الزملاء يتم التصويت فور انعقاد الجمعية العمومية ويستمر حتى السابعة مساء، ويتم المد ساعة فساعة في حالة وجود ناخبين؛ وذلك لتجنب الزحام.

13- تسجيل الحضور يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرًا ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

14- في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة بالسرادق المقام بحرم مبنى النقابة لمناقشة جدول الأعمال.

15- لا تبدأ عملية التصويت إلا عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية.

16- عقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور، ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية.

17- في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في اليوم الثاني 20 مارس 2021 من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

18- يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

19- في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 2 أبريل 2021، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك، وفي حالة اكتمال النصاب القانوني تبدأ إجراءات اجتماع الجمعية العمومية ثم التصويت.

20- تعلن قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ونتيجة الانتخابات.

21- ضرورة سداد اشتراك النقابة لعام 2020 على الأقل، ويجوز سداد الاشتراك في نفس يوم التصويت.

22- كتابة الاسم (ثلاثي) في حالة تشابه الأسماء.

23- أية إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطلها.

24- ضرورة اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب.

25- ضرورة اختيار (6) أسماء فقط لعضوية المجلس في ورقة الانتخاب والاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن.

26- تحديد فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط باختيار أول ثلاثة زملاء أعلى أصوات تحت السن، وإذا حصل زميل تحت السن على أصوات أعلى من الزملاء فوق السن تتم إضافته إلى الفائزين، ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.