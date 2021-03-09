فرصة للتصوير الفلكي.. اقتران نادر للقمر وثلاثة كواكب الأربعاء والخميس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

يرصد بسماء مصر والوطن العربي قبل شروق الشمس يومي الأربعاء والخميس اجتماع القمر وعطارد والمشتري وزحل في كوكبة الجدي، وكجزء من هذا التجمع ستحدث ثلاثة اقترانات خلال هذين اليومين مناسبة لرصدها بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفلكي.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، إن يومي الأربعاء والخميس 10 ـ 11 مارس الحالي، يشهدان اقترن (القمر والمشتري وزحل وعطارد).

وأضاف تادرس لمصراوي، أنه يمكن رؤية الاقتران في الصباح الباكر منذ الخامسة صباحا وحتى اشتداد ضوء الشفق من جراء شروق الشمس والذي يخفي هذه الأجرام بالطبع، وسيكون القمر أقرب ما يكون إلى المشتري وزحل يوم 10 مارس، وأقرب ما يكون إلى عطارد يوم 11 مارس.

من ناحيته، قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن الاقتران يحدث عندما يقترب جسمان أو أكثر من الأجسام السماوية من بعضهما البعض في السماء، كما يُرى من الأرض وتشترك تلك الأجسام نفس المطلع المستقيم أو خط طول مسير الشمس.

وأضاف أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على "فيس بوك" أنه سيحدث اقتران بين القمر وزحل صبيحة يوم الأربعاء 10 مارس حيث سيمر القمر البالغ من العمر 26 يومًا وقرصة مضاء بنسبة 11% ويفصله عن كوكب الحلقات زحل 3 درجات وسيكون لمعان القمر -10.4، في حين سيكون زحل أكثر خفوتا 0.6 وسيظهران في سماء الفجر قبل شروق الشمس بحوالي الساعتان وسيصلان أعلى نقطة في السماء فوق الأفق الجنوبي الشرقي مع انتشار ضوء الصباح.

وتابع: ونظرا لأن المسافة الفاصلة بين القمر وزحل واسعة جدًا فلن يتم رؤيتهما سويا في نفس مجال رؤية التلسكوب، ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

وأشار إلى أن صبيحة اليوم التالي الخميس 11 مارس، وقبل شروق الشمس ببضعة ساعات سيلاحظ أن القمر ابتعد عن زحل نحو الشرق وإضاءة قرصة انخفضت لتصبح 5.4% عن اليوم السابق وأصبح واقعا بالقرب من المشتري وعطارد.

وأوضح أن المشتري أكثر الكواكب الصباحية لمعانًا في الوقت الحالي، حيث يتفوق على زحل بحوالي 12 مرة وعطارد بسبع مرات، وعلى الرغم من أن عطارد أكثر إشراقًا من زحل، فمن المحتمل أن يكون زحل أسهل عند رؤية هذين العالمين، حيث يشرق زحل أولاً، يليه المشتري ثم عطارد.

وخلال هذا الاقتران سيكون القمر والكواكب مرصودة بسهولة بالعين المجردة على قبة السماء وعند استخدام المناظير، يمكن رؤية المزيد من التفاصيل مثل أقمار كوكب المشتري لأربعة الكبيرة التي تسمى أقمار جاليلو.