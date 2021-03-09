بعد اختياره بقائمة "فوربس".. رئيس "المقاولون العرب": دليل على مستوى أداء الشركات المصرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" إنه ممتن لاختياره ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2021 بمجلة "فوربس".

وأشار "فاروق"، خلال حديث له اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا التكريم يعد تتويجًا للإنجازات التي حققتها شركة "المقاولون العرب" بجهود أبنائها المخلصين على مدار تاريخها من خلال أجيال متعاقبة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" أن وجود 16 شخصية مصرية ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط يعد دليلًا على المستوى الذي وصلت إليه المؤسسات والشركات المصرية بفضل توجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الأداء، وسرعة الإنجاز وجهود ودعم الحكومة في ما يتعلق بالتنمية والتطوير المستمر.

وأكد "فاروق"، أن حجم المشروعات التي يجري تنفيذها خلال السنوات الأخيرة لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى مشاركة الشركة في معظم المشروعات القومية الكبرى؛ ومنها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والعديد من الأعمال؛ منها على سبيل المثال مشروع المتحف العالمي لقناة السويس، ومشروع محور ترعة الزمر، ومشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بالإضافة إلى مشروع مترو الأنفاق بمراحله المختلفة، ومشروعات منظومة النقل الذكي؛ ومنها القطار المكهرب والقطار السريع والمونوريل، وذلك بالإضافة إلى المشروعات في العديد من الدول العربية والإفريقية.

واختتم "فاروق"، حديثه بتوجيه الشكر إلى مجلس الإدارة وجميع العاملين بشركة "المقاولون العرب" الذين يدركون حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم من أجل المشاركة في بناء مصر الجديدة بكل عزيمة وجهد والتغلب على كل التحديات.