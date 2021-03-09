شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الصحة تعلن أسماء مراكز تلقى لقاحات كورونا بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الصحة تعلن أسماء مراكز تلقى لقاحات كورونا بالجمهورية

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