شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية فلكية تكشف كواليس تحرى شهر شعبان 1442 هجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل القمر منزلة الاقتران يوم (التحرى) السبت 29 رجب 1442 الموافق 13 مارس 2021، عند الساعة ( 10:21 صباحاً بتوقيت جرينتش) منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

وكشفت الجميعة الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة مساء هذا اليوم عند الساعة ( 03:30 مساءً بتوقيت جرينتش) وفى ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (01) درجة والزاوية التى تفصله عن الشمس "الاستطالة" (05) درجات واضاءته (0.2 %) وسيغرب عند الساعة 06:37 مساءً بعد (6 دقائق) من غروب الشمس، وبناء على ذلك ستكون رؤية القمر غير ممكنه هذه الليلة.



يتبع منزلة الإقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعنى رؤية الهلال الجديد بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وستكون متحققة مساء اليوم التالي.

وفى مساء يوم الأحد 01 شعبان 1442 الموافق 14 مارس 2021، ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة (03:30 مساءً بتوقيت جرينتش)، وفى ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (12) درجة والزاوية التى تفصله عن الشمس "الاستطالة" (12) درجة واضاءته (1.4 %) وسيغرب عند الساعة (04:29 مساءً بتوقيت جرينتش)، بعد (59 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنه بالعين المجردة فى حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

جدير بالذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمرى يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة فى أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذى يطمس فى العادة الأضواء الطبيعية فى السماء.