شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة إيمان الشريف تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت صباح اليوم الثلاثاء، المستشار إيمان الشريف، وذلك لتمثيل النيابة الإدارية، ومباشرة الادعاء التأديبي، أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، وبهذا يصبح إجمالي السيدات اللائي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة حتى الآن 23 عضوًا من عضوات النيابة الإدارية.

يأتى ذلك استمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي وطبقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.

جدير بالذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية"، كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1973 على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".