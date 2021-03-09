شكرا لقرائتكم خبر عن 584 ألف طالب 2 ثانوى أدوا اليوم امتحان الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن 584 ألف و29 طالب/طالبة بالصف الثانى الثانوي، اليوم، من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى خامس أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تستمر حتى 11 مارس 2021.

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 99.6%، من إجمالى حضور 586 ألف و652 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، بينما تمكن 375 ألف و913 طالب/طالبة بالشعبة العلمية من أداء امتحان مادة الكيمياء بنسبة 99.6%، من إجمالى حضور 377 ألف و581 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

كما أدى 27047 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا فى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من إجمالى 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.8%، بينما أدى 6456 طالب وطالبة الامتحان فى مادة الكيمياء من إجمالى 6754 بنسبة حضور 95.6%.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021 يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى آخر امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادتى "التطبيقات الرياضية" للشعبة العلمية و"الجغرافيا" للشعبة الأدبية على فترتين.