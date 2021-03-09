شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: الشعب يقدر دفاع القوات المسلحة عن تراب الوطن فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: إن جموع الشعب المصرى كافة يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التى يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل فى السهر على حفظ أمن الوطن واستقراره فى مواجهة جماعات الضلال والإرهاب .

وأضاف مفتى الجمهورية فى رسالته التى وجهها إلى القوت المسلحة اليوم، الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد" الذى يوافق 9 مارس من كل عام: إن أبطال القوات المسلحة البواسل يقدمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التى تستهدف أمنه وتهدد استقراره .

ووجه مفتى الجمهورية رسالته إلى أبطال القوات المسلحة قائلًا: تتحملون بكل أمانة وفخر حماية تراب الوطن بكل وطنية وشرف فى مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان، ولا تتأخرون مطلقًا فى تقديم النفس والنفيس لتحقيق استقرار الوطن وأمنه .

وجدد مفتى الجمهورية تضامنه الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها الجيش والشرطة؛ لدرء خطر الإرهاب الخبيث، واقتلاعه من جذوره، مطالبًا قوات الجيش بضرورة الضرب بيد من حديد على أيدى هؤلاء الإرهابيين العابثين الذين يستهدفون "حماة الوطن" وعدم تمكينهم من تنفيذ مخططاتهم الشيطانية لنشر الخراب والدمار فى مصر والمنطقة العربية.

ودعا مفتى الجمهورية المصريين جميعًا أن يتكاتفوا ويتحدوا معًا من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، وأن يدعموا مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها الجيش، دعمًا كاملًا فى حربها ضد التطرف والإرهاب، وضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التى يقدمها رجال القوات المسلحة فى حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لنشر الفوضى والدمار لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن ومستقبله.

وتوجه مفتى الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد شهداء القوات المسلحة بموفور رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مصرنا الغالية وأهلها بحفظه الجميل، وأن تنعم دائمًا مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار والرقي، مصداقًا لقوله تعالى: {ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين}.

يذكر أن الاحتفال بـ"يوم الشهيد" يوافق 9 مارس من كل عام فى ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء حرب الاستنزاف؛ تكريمًا له وفخرًا ببطولاته التى جسَّدت أسمى معانى التضحية والفداء التى كانت وستظل مبعث فخر واعتزاز للقوات المسلحة المصرية على مر التاريخ والأزمان.