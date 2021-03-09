لتعريف المواطنين بالقوانين والاستفادة منها.. برلماني يطالب بوضع خطة لتبسيط التشريعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بضرورة عمل خطة واضحة لشرح وتبسيط القوانين التي يتم إصدارها؛ خصوصًا تلك المرتبطة بالملفات الخدمية، مثل قانونَي وحدات الطعام المتنقلة والسايس وغيرهما.

وأشار حسين، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من التشريعات التي يقرها البرلمان ويكون بها امتيازات كثيرة للمواطنين، إلا أنه بسبب عدم وجود الدعاية اللازمة لها والتعريف ببنودها لا يستفيد منها إلا عدد قليل.

واستشهد حسين بقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي ينص على امتيازات كثيرة من الممكن أن تتم الاستفادة منها؛ خصوصًا الشباب، لا سيما في تقنين أوضاع مشروعات الطعام الصغيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه في كثير من الأحيان أيضًا بعض التشريعات يثار بشأنها لغط كبير أو مفاهيم غير واضحة، قائلًا: كل ذلك يتطلب خطة متكاملة للتعريف بالتشريعات وتبسيطها.