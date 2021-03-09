محرومون من الخدمات.. مقترح برلماني بضم "فاقدي العين الواحدة" إلى البطاقة المتكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًّا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي؛ لضم حالات فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة.

وقالت بطرس، في مقترحها الذي تقدمت به اليوم الثلاثاء: "إن القانون رقم 10 لسنة 2018 ينظم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت منذ عامين، لم تنص صراحة على اعتبار فاقدي العين الواحدة من ذوي الإعاقة؛ بل تعتبرهم مجرد مرضى، وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق والامتيازات التي يتضمنها القانون ولا يستفيدون منها، على الرغم من أن عددهم يتجاوز المليون".

وتابعت عضو مجلس النواب بأن "القانون رقم 10 لسنة 2018، أوضح أنه يُعد الشخص ذا إعاقة بصرية متى نقصت بشدة قدرته على الرؤية، وتندرج من حالات فقد البصر الكلي إلى فقد البصر الجزئي والتي لا يمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو باستخدام النظارات الطبية، وبالتالي يجب اعتبار فاقدي العين الواحدة سواء لإصابة أو بمرض مزمن بمثابة (معاقين) وليس (مرضى).

ولفتت بطرس إلى أن "هؤلاء الأشخاص من فاقدي العين الواحدة يعانون أشد المعاناة ومحرومون من الخدمات التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، مثل الرعاية الصحية والتأهيلية، والإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية، والحصول على خصومات في وسائل النقل والمواصلات، وما توفره من حماية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة كالدعم النقدي والإسكان الاجتماعي".