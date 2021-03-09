بداية من "الإعدادية".. الحكومة: الطالب سيدرس لغة ثانية بين الفرنسية والألمانية والإيطالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بالتربية والتعليم، إن الطالب سيدرس بداية من المرحلة الإعدادية لغة ثانية اختيارية، بين الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية.

وأضافت شلبي، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن دراسة اللغة الثانية ستكون بنفس المستوى بين جميع اللغات، لتجنب ما كان يحدث سابقًا، فطلبة الألماني كانوا يدرسون مناهج قصيرة، وتأتي الامتحانات سهلة، الأمر الذي أثّر على الإقبال على دراسة اللغات الأخرى، وبالتالي سيتم ذلك بالاتفاق مع الشركاء من كل اللغات الأخرى.

وتابعت مدير مركز تطوير المناهج بالتربية والتعليم: لدينا مشكلة في بنك المعرفة بالنسبة إلى اللغة الفرنسية، فجميع المصادر الموجودة على البنك باللغتَين العربية والإنجليزية، أما الفرنسية فقليلة، ولا يوجد خبراء للإشراف عليها، خصوصًا أن المصادر تحتاج إلى متابعة مستمرة.

وقالت الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم، إنه يتم التركيز في الاتفاقية على تدريب المعلمين وتحفيزهم والتأكد من استمرارهم بالمتابعة والتقييم.

وأضافت شاهين: "هناك 3 مشكلات تواجهنا، وهي المتابعة واستمرارية وجود المدرسين بعد تأهيلهم والتحفيز، ونقوم بإلزام المعلم بالتوقيع على إقرار بعدم مغادرة مكانه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم حاليًّا دراسة زيادة المدة أو الإبقاء عليها كما هي".

وطالبت إلهام أحمد، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التعليم، بألا يقتصر التدريب الوارد في الاتفاقية على المدرسين فقط، ولا بد أن يشمل خبراء لوضع الامتحانات، قائلةً: نضطر إلى إحضار مدرسين من المدارس الخاصة لوضع امتحانات المدارس الحكومية، بالإضافة إلى حاجتنا إلى تدريب مدرسي العلوم باللغة الفرنسية لتدريسها بشكل جيد".

وعلقت الدكتورة نرمين النعماني، منسق التعاون الدولي بوزارة التعليم، قائلة إن قيمة الاتفاقية مليون و500 ألف يورو، ولا نستطيع تشتيتها في أمور كثيرة، حتى لا نؤثر على الهدف من الاتفاقية وهو تأهيل المعلمين، مضيفةً: "سنقوم بتدريب معلمين على كتابة الامتحانات بالفرنسية في المركز الثقافي الفرنسي".