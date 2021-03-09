شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد الإقبال على حجز المرحلة الثانية بالمنطقتين الاستثمارتين ببنها وميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المنطقتين الاستثماريتين ببنها وميت غمر، الثلاثاء، إقبالا غير مسبوق، لحجز وحدات المرحلة الثانية بهما، وذلك في الأسبوع الأخير لطرح المنطقتين، والذي بدأ يوم ١٤ فبراير وينتهي ١٥ مارس الجاري.

ورجحت مصادر مطلعة، أن تتجاوز أعداد الحجوزات أكثر من ٢٠٠ طلب بالمرحلة الثانية، مع انتهاء مدة التقديم، في المنطقتين، مؤكدة أن تخفيض أسعار تأجير المتر الواحد للوحدة الصناعية بالمنطقتين ليصل إلى 50% أو تزيد قليلا، زاد من طلبات الإقبال على تأجير الوحدات، بعد أن بلغت نسبة الحجز في المرحلة الأولى مستوى ضعيف بسبب إرتفاع الأسعار في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه يستفيد من التخفيض المتقدمين الجدد، والحاجزين بالمرحلة الأولى أيضا.

في سياق متصل، قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة داخل المنطقه الاستثمارية ببنها، بحضور أحمد منصور المدير التنفيذي للمنطقة الاستشارية، حيث تابع أعمال طرح المنطقه الاستثمارية ببنها والتي سينتهي في 15مارس المقبل.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إن المنطقة شهدت إقبالا كبير من قبل المستثمرين حتى الآن، وسط تزاحم كبير على الوحدات الصناعيه والبالغ 147 وحدة صناعية متخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية بنظام حق الانتفاع.

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، وافق على تخفيض سعر الوحدات الصناعيه بالمنطقة الإستثمارية ببنها ليكون مقابل حق الإنتفاع السنوي للمتر إلى ٤٧٥ جنيها بدلا من ٩١٥ جنيه، كما وافق مجلس الإدارة تخفيض مقابل الإيجار السنوي للمتر للوحدات الصناعية إلى ٥٠٠ جنيه بدلا من ١٠٠٠ جنيه.

كانت المصري اليوم انفردت باتجاه الهيئة العامة للاستثمار إلى تخفيض سعر متر حق الانتفاع السنوي المنطقتين الاستثماريتين ببنها وميت غمر إلى ٥٠%، بما لا يزيد عن ٥٠٠جنيه.

وبدأت الهيئة العامة للاستثمار، تلقي طلبات حجز المرحلة الثانية للوحدات الصناعية بالمنطقتين الاستثماريتين ببنها وميت غمر، ولمدة شهر، بدأت يوم ١٤ فبراير الماضي، وحتى ١٥ مارس الجاري.

وتستهدف المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب جذب استثمارات في العديد من المجالات، منها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون بإجراءات ميسرة، ويكتفى بقرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.

وتضمن الاعلان الخاص بطرح الوحدات، إن إجمالى عدد الوحدات بمشروع المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها 147 وحدة، تتراوح مساحات الوحدات بين 240 و360 مترا مربعا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب بالمرافق «كهرباء، ومياه، وصرف صحي»، مع إتاحة إنشاء دور ميزانين داخل الوحدة وفقا للمواصفات المحددة من الهيئة، مشيرا إلى أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمكتب إدارة المناطق الاستثمارية بقر الهيئه حي السفارات بمدينه نصر أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمدينة بنها في القليوبية، وذلك نظير مبلغ 2000 جنيه، تسدد نقدا ولا تسترد، ويتم تقديم طلبات حجز الوحدات من خلال الموقع الإلكترونى www.investinegypt.gov.eg أو مكتب إدارة المناطق الاستثمارية بمقر الهيئه بحي السفارات بمدينة، أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها.

ويمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التي أقرتها الهيئه العامه للاستثمار بكراسة الشروط، والتعاقد سيتم بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، على أن تتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهى مراكز خدمات للمستثمرين، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة، وأماكن انتظار سيارات.

بينما يبلغ إجمالى عدد الوحدات بمشروع المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر عدد١٠٧ وحدة، وتتراوح مساحات الوحدات الصناعية بين ١٤٤ و٥٧٦ مترا مربعا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب بالمرافق «كهرباء، ومياه، وصرف صحي»، تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، منها الهندسيه والمعدنيه والاخشاب، وينطبق عليها نفس شروط منطقة بنها.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه يمكن للراغبين التقدم لحجز أكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة ويتم المفاضلة طبقا للنقاط التنافسية الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات.

ويتم التعاقد على النحو التالي بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للإشتراطات الواردة بكراسة الشروط، والمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر: بنظام الايجار لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للإشتراطات الواردة بكراسة الشروط.

كما أكدت الهيئة أنه إستكمالا لإجراءات طرح المرحلة الاولي، تهيب الهيئة بمقدمي طلبات الحجز بالمرحلة الأولي مراعاة الضوابط الآتية، بالنسبة للمشروعات السابق صدور قرار تخصيص وحدات لها داخل المناطق الاستثمارية الواردة بإعلان طرح المرحلة الأولي، يتعين على أصحاب الشأن التقدم بطلبات على النماذج المعده لهذا الغرض، وذلك للحصول على التيسيرات المقرره لعملية طرح المرحلة الثانية، على ان يكون ذلك خلال مدة سريان هذا الإعلان.

وبالنسبة للمشروعات التي سبق وأن تقدمت بطلبات لحجز وحدات داخل المناطق الاستثمارية الواردة بإعلان طرح المرحلة الأولي والتي لم يتم البت فيها أو يصدر لها قرار تخصيص، يتعين على أصحاب الشأن التقدم بطلبات على النماذج المعده لهذا الغرض عن ذات الوحدات السابق تقدمهم للحجز بها بالمرحلة الأولي، وذلك للحصول على التيسيرات المقرره لعملية طرح المرحلة الثانية، على ان يكون ذلك خلال مدة سريان هذا الإعلان.

ويجوز لتلك المشروعات التقدم بطلبات لحجز وحدات أخرى بالإضافة إلى الوحدات السابق التقدم بطلبات للحجز بها بالمرحلة الأولى، على ان يكون ذلك وفقا للشروط والإجراءات المقرره لطرح المرحلة الثانية.