شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير امتحانات كليتى الآداب والحقوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، عمداء الكليات بضرورة متابعة خطة الإجراءات الاحترازية التي أعدتها إدارة الجامعة والتأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات وغلق جميع أماكن التجمعات وتنظيم دخول الطلاب للجان ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار والتوجه مباشرة إلى لجان الامتحانات.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال الامتحانات من الأسبوع الثاني لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 بكليتي الآداب والحقوق، رافقه الدكتور عبدالمنعم نافع المشرف العام على قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتور عماد مخيمر، عميد كلية الآداب، والدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق، والدكتور أسامه عبدالباري، وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح التهامي وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تابع رئيس الجامعة سير الامتحانات، حيث تفقد عددًا من اللجان والقاعات للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، وقال إن لجان الامتحانات يسودها الهدوء والانضباط والالتزام من الطلاب، بإشراف ومتابعة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي تطبيق التدابير والإجراءات الصحية الاحترازية كافة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية وتذليل العقبات كافة أمام الطلاب.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق توظيف إمكانات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.