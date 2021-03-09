شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قاتلي طالب الغردقة بعد يوم من العثور على الجثة بمنطقة جبلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث قسم ثان الغردقة بالبحر الأحمر من القبض على المتهمين بقتل صديقهم طالب الثانوي وقاموا بالقاء جثته بمنطقة جبلية بالقرب من مساكن النجدة غرب الغردقة بعد أن قاموا باستدراجه.

وتم إلقاء القبض على المتهم الأول بعد الواقعة بساعات وضبط المتهم الثاني بعد هروبه إلى محافظة أخرى حيث تم التنسيق بين مديريات الأمن في المحافظتين حتى تم ضبطه وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

كانت نيابة الغردقة برئاسة المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، قد كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة للقبض على المتهمين بقتل طالب ثانوي فني في الغردقة والقاء الجثة بمنطقة النجدة الجبلية وذلك بعد نحو ٥ أيام من بلاغ باختفاء المجني عن منزله.

كان اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة مجهولة تبين أنها خاصة بالطالب المبلغ بفقده منذ ٥ أيام بمنطقة النجدة في الغردقة، وانتقلت النيابة لإجراء المعاينة اللازمة وصرحت النيابة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتسليمها لأسرته لدفنها.