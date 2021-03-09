شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 متهمين بحوزتهم 6 قطع سلاح وبانجو في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، من القبض على 7 أشخاص بحوزتهم 6 قطع أسلحة نارية، ونصف كيلو من نبات البانجو المخدر.

يأتي ذلك في ضوء خطة مديرية أمن أسوان بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص، تأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون. تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة.