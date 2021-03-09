شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم سيارتين في منطقة وسط سيناء، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفي.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكي، أثناء سيرهما علي طريق «لحفن/ العوجة »، أمام قرية أم قطف بمركز الحسنة بوسط سيناء.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 3 أشخاص آخرين بإصابات بالغة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القسيمة بوسط سيناء، وتم نقل الجثث إلى ثلاجة مستشفى العريش العام عن طريق سيارات الإسعاف التي هرعت إلى موقع الحادث.