شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأشراف يوجه التحية لأبطال الوطن الأوفياء في يوم الشهيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نقابة الأشراف، على لسان نقيبها السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، التحية والتقدير لأبطال مصر الشرفاء ممن ضحوا بأرواحهم على مر التاريخ فداءً الوطن.

وقال نقيب الأشراف في كلمته بمناسبة الذكرى الـ 52 ليوم الشهيد، الذي يوافق التاسع من مارس كل عام، إن يوم الشهيد أحد أعظم أيام الاحتفالات المصرية التي تذكرنا بدور الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، فداءً لترابه وحفاظًا على كرامته وأمنه، وتأكيدًا على حبهم له وتضحيتهم من أجله.

وأوضح نقيب الأشراف، أن يوم الشهيد يذكرنا بالملاحم التي خاضها الأبطال البواسل من رجال الجيش والشرطة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة، لحماية الجبهة الداخلية والحدود المصرية، ليعيش أبناء الوطن دومًا في أمن وسلامة.

وأكد الشريف، أن رجال الجيش والشرطة دومًا على الموعد لمواجهة أي معتد، لا يخشون شيئا ولا يهابون أحد، يؤكدون يومًا تلو الآخر على دورهم الحيوي في بناء البلاد، وتقدمها ورفعتها بين باقى دول العالم، مشددا على أن التضحية في سبيل الوطن جزء لا يتجزأ من بناءه.

ووجه نقيب الأشراف، التحية لأسر وأمهات الشهداء ممن ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والصبر على استشهاد أبنائهم، مشيدا بالأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءً للوطن.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها، ويوفق قادتها وجيشها ورجال أمنها لما فيه الخير.