شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. يوم صحي مجاني لأعضاء نقابة المهندسين في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، يوما صحيا مجانيا لأحد المراكز الطبية المتخصصة في القلب داخل نادى المهندسين الجمعة المقبل من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة مساء.

ومن جانبه، قال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين في الإسكندرية، إن اليوم الصحى هو ضمن سلسلة فعاليات مجانية لأعضاء نقابة المهندسين في الإسكندرية وأسرهم بالمجان بعد نجاح الفعاليات السابقة ورغبة المهندسين بتكرارها.

وأضاف أن اليوم الصحى سيكون بالمجان للأعضاء وأسرهم وسيتم فيه الكشف عن طريق أخصائي للقلب وقياس الضغط ونسبة السكر ونسبة الأكسجين بالدم مجانا.

وأشار إلى أن لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين في الإسكندرية تطلق عددًا من الفعاليات الطبية بالمجان خلال شهر مارس، وذلك تنفيذا لرغبة الأعضاء.