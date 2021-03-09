شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالمنيا يقدم طلب إحاطة حول تزايد حوادث طرق الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم أحمد عبدالمحسن أبوحتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، عن الدائرة الثالثة والتي تضم مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار في المنيا، بطلب إحاطة حول موقف الهيئة العامة للطرق والكباري من الحوادث المتكررة التي تقع على معظم الطرق الإقليمية.

وقال «أبوحتة» إنه تقدم بالطلب بعد الحادث الأخير الذي وقع على طريق الكريمات بنطاق مدينة أطفيح، والذي أسفر عن وفاة عشرين شخصاً وإصابة ثلاثة آخرين، وقبلها وفاة عريس وعروسة وآخرين، من دير مواس بالمنيا.