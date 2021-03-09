شكرا لقرائتكم خبر عن «أورام الأقصر» تحتفي بشهداء مصر وتهنئ الرئيس وأمهات الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفت مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر بيوم الشهيد ،الذي تحتفل به مصر اليوم، من خلال إبراز أهم الفعاليات التي نظمتها المستشفي لتكريم شهداء مصر من أبطال الجيش والشرطة. وتحرص مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان خلال هذه المناسبات على الاحتفاء بالشهداء وتكريم أسرهم.

الاحتفال بيوم الشهيد بالاقصر

وتزينت حوائط المستشفي بأسماء عدد من الشهداء من خلال مبادرة حائط شفاء الاورمان الذي يحمل اسماء الشهداء تقديرا لتضحياتهم وتخليدا لذكراهم العطره.

الاحتفال بيوم الشهيد بالاقصر

كما تبرع عدد من زملاء الشهداء بتجهيز غرفة كاملة بالمستشفي حملت اسم دفعة 2001 شركة كصدقة جارية على أرواح زملائهم الذين استشهدوا خلال أحد العمليات في مواجهة مجموعات إرهابية.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، أن المستشفي حريصة على الإحتفال بهذه المناسبة وبالمناسبات الوطنية المختلفة حيث سبق تكريم أمهات الشهداء وتكريم اسماء شهداء حرب اكتوبر وتكريم المشاركين في ملحمة النصر .

الاحتفال بيوم الشهيد بالاقصر

وأضاف، أن المستشفي تستقبل أبناء الجيش والشرطة في المناسبات المختلفة حيث يعتبرون من أهم الداعمين لهذا الصرح الطبي العملاق الفريد من نوعه في الصعيد .

ووجه المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولامهات الشهداء وأسرهم بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد الذي يعتبر مناسبة لتذكر التضحيات التي قام بها أبطال مصر لحماية الوطن والمواطنين .