شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وكيل صحة الشرقية لمستشفى الإبراهيمية المركزي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية بالتوجه لمستشفى الإبراهيمية المركزي، بعد متابعة سير العمل بمستشفى ههيا المركزي، تفقد خلال الزيارة أعمال التطوير الجاري تنفيذها لإنشاء قسم الحضانات الجديد بالدور الرابع بمبنى الكلي الصناعي بمستشفى الإبراهيمية، وتابع المراحل الإنشائية الحالية، والتأكد من مراعاة الاشتراطات الصحية، وانهاء التشطيبات وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

شدد وكيل وزارة الصحة في الشرقية على وضع خطة زمنية محددة وسريعة للإنتهاء من الأعمال، وتشغيل القسم الجديد، والذي يسع لعدد ٢٥ حضانة، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٣ مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.

كما عاين وكيل الوزارة بحضور مدير المستشفى، المكان المناسب لوضع خزان الأكسجين الجديد، والذي سيتم دعمه من قبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، للمستشفى بسعة ١٠٨٠٠ لتر، مع تطوير شبكة الغازات الموجودة ومدها لتصل جميع الأقسام الطبية بالمستشفى، لخدمة المرضى بمركز ومدينة الإبراهيمية والمناطق المحيطة بها.

وخلال زيارته، اطمأن وكيل وزارة الصحة في الشرقية على الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي بالمستشفى، وعلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجه مسؤولة الكلي بالمديرية، بسرعة الانتهاء من أي إجراءات إدارية تخص مرضى التأمين الصحي، مؤكداً على مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى.