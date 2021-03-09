شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم قافلة طبية بقرية البراهمة بمركز قفط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تواضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة سوف تقوم بتنفيذ قافلة بقرية البراهمة التابعة لإدارة قفط الصحية وذلك على مدار يومي يومي 10 و11 مارس.

وأوضح «تواضروس» أن القافلة ستقدم الكشف في التخصصات المختلفه منها (باطنة، أطفال، نساء، جراحة، أسنان، رمد، وتنظيم أسرة) مع إجراء كافة التحاليل وصرف الأدوية بالمجان، مطالباً المواطنين بالتوجه إلى القافلة للكشف والاطمئنان.