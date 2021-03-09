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تنظيم قافلة طبية بقرية البراهمة بمركز قفط

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تواضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة سوف تقوم بتنفيذ قافلة بقرية البراهمة التابعة لإدارة قفط الصحية وذلك على مدار يومي يومي 10 و11 مارس.

وأوضح «تواضروس» أن القافلة ستقدم الكشف في التخصصات المختلفه منها (باطنة، أطفال، نساء، جراحة، أسنان، رمد، وتنظيم أسرة) مع إجراء كافة التحاليل وصرف الأدوية بالمجان، مطالباً المواطنين بالتوجه إلى القافلة للكشف والاطمئنان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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