شكرا لقرائتكم خبر عن فض حفل زفاف في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أشرف الليثى رئيس مركز ومدينة تلا بأنه تم فض تجمع لإقامة فرح بقرى الوحدة المحلية ببابل قرية كفر صناديد، اليوم، والتنبيه بعدم إقامة أي احتفالات وتم فض المناسبة والتحفظ على معدات الفراشة.

وأضاف الليثى أنه تم توجيه جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على الكافيهات والأماكن العامة للتأكد من تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.