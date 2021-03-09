أخبار مصر

فض حفل زفاف في المنوفية

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هند إبراهيم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فض حفل زفاف في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أشرف الليثى رئيس مركز ومدينة تلا بأنه تم فض تجمع لإقامة فرح بقرى الوحدة المحلية ببابل قرية كفر صناديد، اليوم، والتنبيه بعدم إقامة أي احتفالات وتم فض المناسبة والتحفظ على معدات الفراشة.

وأضاف الليثى أنه تم توجيه جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على الكافيهات والأماكن العامة للتأكد من تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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