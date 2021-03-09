شكرا لقرائتكم خبر عن «دسوقي» يترأس الاجتماع الشهري لعمداء كليات جامعة كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

ووجه رئيس جامعة كفرالشيخ الشكر للعمداء على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة المتخذة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما وجه بمتابعة انتظام أعمال الامتحانات والكنترولات للفصل الدراسي الأول، مشددا على متابعة التطبيق الصارم للاجراءات الاحترازية لمقاومة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ استمرار وتوسيع دائرة المشاركة في مبادرة حياة كريمة استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ومبادرة صنايعية مصر انطلاقًا من الدور الاجتماعي والتنموي للجامعة لرفع المستوى المهني للصنايعية في مصر.

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ

وأكد د. دسوقي متابعة الخطط الدراسية بالكليات للفصل الدراسي الثاني 2021-2020 م بنظام التعليم الهجين وإعداد معايير موحدة وضوابط لجدول المحاضرات الدراسية في ظل ظروف أزمة كورونا بتقسيم الطلاب في كل قاعة إلى عدد كاف من المجموعات لتحقيق أقصى درجة من التباعد وتحديد حد أقصى لأعداد الطلاب في كل قاعة بمرعاة مساحة القاعة ودرجة التهوية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة ووضع آليات رادعة لمحاسبة المخالفين والمقصرين.

وكلف المجلس العمداء بتفعيل المستودع الرقمي للجامعة DR-KFS The digital repository of KFS، ومتابعة جهود الكليات في رفع تصنيف الجامعة في التصنيفات العالمية المختلفة، واستكمال بيانات السادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة على موقع الجامعة للهوية الرقمية للباحث «RDI»، واستكمال الكليات لبعض البيانات للمجلات العلمية التي تصدرها وكذلك المعامل المعتمدة وتحت الاعتماد والمعامل التي تخدم المجتمع المدني.