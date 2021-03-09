شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة و الُاثار»: وسائل إعلام دولية تنشر تقارير عن مصر و ترشحها كواجهة آمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار المقالات والتقارير المستمرة التي تبرزها العديد من وسائل الإعلام الدولية عن مصر ومقوماتها السياحية والأثرية عبر منصاتها المختلفة، نشر موقع Travel Pulse «ترافيل بلس» الأمريكي المتخصص في السياحة والطيران تقريراً عن «الوجهات السياحية العالمية الشهيرة التي يمكن للمسافرين الأمريكيين زيارتها في الوقت الحالى»، حيث جاءت مصر ضمن أهم عشرين مقصدا سياحياً على مستوى العالم على استعداد لاستقبال السائح الأمريكي الآن.

وقد أوضح التقرير أن المقاصد التي تم اختيارها تعتبر من المقاصد المفضلة التي ترحب بزيارة السائح الأمريكي لها وتقوم بوضع وتطبيق اشتراطات سلامة صحية للحفاظ على سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيرا إلى بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها مصر في هذا الصدد ومنها طلب الحصول على شهادة PCR سلبي يتم إجراءاها قبل 72 ساعة من موعد المغادرة لدخول مصر.

وفي سياق متصل، نشر موقع eTurbonews المتخصص في مجال السياحة والسفر فيديو قصير تحت عنوان «المقاصد الدولية المفتوحة خلال جائحة كوفيد19”، حيث جاءت مصر في المرتبة الثانية بين المقاصد السياحية الخمس التي كانت من أوائل المقاصد التي بدأت في استقبال السائحين أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعرض الموقع من خلال الفيديو صورة للهرم الأكبر وتمثال أبوالهول، مشيراً إلى إعلان مصر عن استئناف العديد من الأنشطة السياحية بما في ذلك فتح منطقة أهرامات الجيزة منذ يوليو الماضي.