شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة تتأهل للمنافسة الإقليمية في مسابقة تحدي البحوث لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز فريق كلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة المكون من ساندرا ابراهيم، أية طه، انجي عمرو، ألاء هشام، ندى رستم بالمركز الثاني في مسابقة «تحدي البحوث لعام 2021» التي نُظمت الكترونياً على مستوى الجامعات المصرية من قبل الجمعية المصرية للمحللين الماليين وخبراء الاستثمار CFA Society Egypt، حيث يتأهل بمقتضى هذا الفوز فريق الجامعة للمشاركة في المسابقة الإقليمية التنافسية التي سوف تقام على مستوى جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وقالت الدكتورة منى البنان الأستاذ المساعد بقسم الإدارة المالية بالكلية والمشرف على الفريق ،و نوهت إلى أن فاعليات أعمال المسابقة تعتمد على إصدار الطلاب تقرير بحثي تحليلي لأحدى الشركات المتداولة لأسهمها في البورصة، حيث وقع الأختيار هذا العام على شركة «سيرا» لإجراء تقييم مالي «تحليل أساسي» لتحديد القيمة العادلة لأسهمها، كما أقتضت قواعد المسابقة تعيين أحد المتخصصين الماليين الحاصلين على شهادة المحلل المالي المعتمد(CFA) بجانب عضو هيئة تدريس لكل فريق بغرض تقديم الدعم والمشورة خلال مراحل البحث المختلفة، ومن ثم يتم عرض التقرير البحثي على لجنة تقييم من الخبراء المنتسبين لكبرى المؤسسات المالية لأختيار أفضلها. مشيرة إلى أن الفرق المشاركة من الجامعات المصرية هذا العام ضمت- البريطانية في مصر- الأمريكية بالقاهرة- حلوان- عين شمس- القاهرة- أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب – الزقازيق- الأزهر- الإسكندرية- الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا- مصر الدولية- بدر- مصر للعلوم والتكنولوجيا، معربه عن فخرها بما استطاع فريق الجامعة من تحقيقه من تميز في تلك المسابقة.

و أوضحت أن «تحدي البحوث» مسابقة عالمية تعقد سنوياً أطلقها معهد المحللين الماليين المعتمدين أحد أكبر المؤسسات المالية العالمية في المجالات الاستثمارية، حيث تعد هذه المسابقة وسيلة لتعزيز المسارات البحثية لاختيار افضلها في مجال التحليل المالي بما يساهم في إعداد جيل قادم من المحللين الماليين مزود بالخبرة العلمية التطبيقية ذي حرفية مهنية، ولفتت البنان إلى أن الفرق المشاركة هم الطلاب الملتحقون ببرامج المحاسبة، الاقتصاد، المالية، الإحصاء، الرياضيات بالجامعات المحلية والدولية وجميعهم يتنافسون على عدة مدارات تصعيدية تدار بنظام جولات تصفية تبدأ بالمستوى المحلى وتختتم بالعالمي

وفي السياق ذاته، أكدت البنان حرص الكلية على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها للمشاركة في تلك المسابقات لكونها المحرك الأساسي لتطبيق كل ما تلقاه الطالب نظرياً في برامجها الأكاديمية وتحويله إلى واقع ملموس يرتكز في مضمونه على أليات عمل المحلل المالي متبعاً المبادىء المهنية والأخلاقية، إضافة إلى ان المشاركة التنافسية بها تتيح الفرصة للطلاب للإندماج مع نخبة من الخبراء والمختصصين في القطاعات المالية والمصرفية لإمدادهم بباقة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية والإستفادة من خبراتهم الواسعة ونجاحاتهم البارزة المصممة خصيصا ً لتحقيق أهدافهم المالية وهو الأمر الذي تعول عليه الجامعة في تقديم خريج متميز قادر على المنافسة بأسواق العمل المالية .