شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر في الذكرى الـ52 لـ«يوم الشهيد»: تحية شكر وعرفان لأبطال مصر الأوفياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأسمى آيات الشكر والعرفان لأبطال مصر الأوفياء، المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها العريق، ممن سالت دماؤهم الطاهرة في سبيل الله صونا لعزة وكرامة وطننا الحبيب، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لـ «يوم الشهيد»، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام .

كما تقدم الأزهر بخالص التحية والتقدير إلى أُمهات وأسر الشهداء والمصابين، ممن ضربن أروع الأمثلة في الصبر والوفاء، مشيدا بالتضحيات العظيمة التي تقدمها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل من أجل استقرار مصرنا، وحفظًا لأمنها، سائلًا اللهَ تعالى أن يحفظَ مصرَ وشعبَها من كل سوء، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.