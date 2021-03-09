شكرا لقرائتكم خبر عن «منكَ» تطلق NETFLAT منتج عقاري يواكب لغة العصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة منكَ العقارية عن طرح NETFLAT أحدث إبتكارات الشركة داخل مشروعها «كيندا» والمنفذ على مساحة ٢٧ فدانا على الطريق الدائري في القاهرة الجديدة بالقرب من مطار القاهرة الدولي.

أوضح المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي لشركة منكَ أن NETFLAT منتج عقاري جديد ومبتكر يوفر وحدات سكنية صافية المساحة دون أي تحميلات وهو الأمر الذي يثير كثيرا من المشاكل والتساؤلات عند العملاء. ولم تكتف الشركة بمعالجة تحدي المساحة الصافية فقط ولكن أضافت إلى ذلك تسليم الوحدات كاملة التشطيب ومفروشة وذلك لرفع أعباء التشطيب والفرش ومشاكل هذه المرحلة عن العميل وتسهيل تسكينه وتشغيل المشروع خصوصاً مع متطلبات الأجيال الجديدة والمعاصرة.

وتطرح الشركة حالياً ولفترة محدودة حوالي ٥٠ وحدة من شقق الNETFLAT من إجمالي ٨٠٠ وحدة يتكون منها مشروع «كيندا» وكانت الشركة قد نجحت في بيع المرحلة الأولى للمشروع في وقت قياسي في نهاية العام الماضي.

وأضاف سلام ان مشروع «كيندا» يعطى أولوية في تصميمه وخدماته لمبدأ راحة المعيشة وتكامل المجتمع. والمشروع مستوحى من نمط الحياة الكندي المصنف من أعلى مستويات المعيشة عالمياً. وقد تم الاستعانة بخبرات ومستشارين عالميين من كندا وأمريكا وإنجلترا ومصر لتصميم وتنفيذ المشروع. ويشتمل المشروع على مبنى اجتماعي خدمي ضخم يوفر كل احتياجات سكان المشروع للمعيشة والحياة الصحية والمتكاملة. والمشروع يشمل جراجات متعددة الطوابق تستوعب كافة السيارات المتوقعة في المشروع.

تصميم عالمي لتطويع الطبيعة لراحة السكان

أشار عبدالله سلام إلى أن الشركة الكندية المصممة للمشروع بالتعاون مع شركة متخصصة في السويد قامات بدراسات وصممت المشروع بأسلوب فريد من نوعه يطوع الهواء الطبيعي ليتم توزيعه وتدويره حول المشروع لتستفيد جميع الوحدات السكنية من التهوية الطبيعة. كما أن الشركة اختارت مواد صديقة للبيئة ومستدامة وعازلة للحرارة والصوت في واجهات المباني للحفاظ على شكل وجمال المباني دون الحاجة للصيانة لسنين طويلة مع توفير معاير غير مسبوقة في جودة ومواصفات العقار السكني، كما روعي بدقة ميول الأرض وارتفاع المباني ومداخل الجراجات لتجنب مشاكل الأمطار والسيول وتوفير بنية تحتية تخدم المشروع بكفاءة وتلبى هدف راحة المعيشة. ومن المقرر تنفيذ المشروع في غضون أربع سنوات حيث جار عمل اختبارات دقيقة للتربة وبدء أعمال الحفر.

خبير عالمي لإدارة المشروع.

قال سلام إن الشركة تبحث مع شركات عالمية توفير خبرات أجنبية لإدارة المشروع في بداية التشغيل لتأسيس مبادئ المعيشة وراحتها وانتظامها في المشروع على أسس عالمية.

شكة منكَ العقارية

شكة منكَ العقارية