شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 6 محاضر مخالفة في حملة تموينية على المحلات بمدينة سيدي سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم الثلاثاء، حملة تموينية موسعة على المحلات بمدينة سيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة تموين سيدي سالم والإدارة الصحية وذلك لضبط الأسواق واتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر للمخالفين منها 2 محضر صحة، 2 محضر بيئة، 2 محضر تموين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بحضور محمد محمد حسانين نائب رئيس المركز والمدينة للاشغالات والإزالات، ومحمد حلمي، مدير إدارة البيئة بالوحدة، والدكتور أحمد الصاوي، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة البيطرية، وإبراهيم حسن إدارة تموين سيدي سالم، وعلاء الزهيري، مراقب أول بالإدارة الصحية، وأحمد الحوفي مفتش أغذية بالإدارة الصحية

حملة تموينيه

حملة تموينيه

حملة تموينيه

حملة تموينيه

حملة تموينيه

حملة تموينيه

حملة تموينيه

حملة تموينيه

حملة تموينيه