شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: كل الدعم للأكاديمية الوطنية للتدريب لبناء الإنسان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - صرفنا 606.4 مليون جنيه مساهمات داعمة للأكاديمية الوطنية للتدريب منذ إنشائها حتى فبراير الماضى رغم أزمة « كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توجيه كل سُبل الدعم الممكنة للأكاديمية الوطنية للتدريب، التى تُعد إحدى دعائم تنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصرى، حيث تستهدف خلق قاعدة شبابية واعدة مؤهلة لحمل لواء القيادة فى مختلف النواحى السياسية والإدارية والمجتمعية، وتكون ذات وعى وطنى عميق وإدراك وتفهم شامل لما يُواجهه الوطن من تحديات، إضافة إلى تمكين الكوادر الفعَّالة فى مصر من استيعاب الأساليب الحديثة فى صنع السياسات واتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب؛ بما يتسق مع النظم الإدارية والتطبيقات والنماذج الدولية الأكثر تطورًا، على النحو الذى يواكب الطفرة غير المسبوقة فى المسيرة التنموية.

أشار إلى أنه رغم أزمة «كورونا»، وما اقتضته من تدبير موارد إضافية لدعم القطاع الصحى؛ حفاظًا على صحة المواطنين، ومساندة القطاعات والفئات المتضررة من هذا الوباء العالمى، على النحو الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورغم التداعيات السلبية على الإيرادات العامة للدولة، فقد تم صرف 606.3 مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة، للأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ إنشائها كهيئة عامة اقتصادية، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وحتى العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١