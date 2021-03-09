شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح أفضل وجبة إفطار للأطفال فى فترة الدراسة.. البليلة والفاكهة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، أفضل وجبة إفطار صحية للطفل أثناء فترة الدراسة، قائلة من خلال إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يجب أن يتناول الطفل إفطارا خفيفا ومتوازنا يقلل من الشعور بالإرهاق ويمد المخ بالطاقة اللازمة".

وأضافت وزارة الصحة والسكان: "الإفطار الأمثل يتمثل فى طبق من البليلة أو سندوتش جبن أو فول مع ثمرة فاكهة".

وكانت وزارة الصحة والسكان أوضحت الأغذية التى يمكن إضافتها إلى الوجبات الصحية لتقوية المناعة للوقاية من كورونا، والتى تتمثل فى الأغذية الغنية بفيتامين ج أو فيتامين سى مثل الموالح كالبرتقال واليوسفى والليمون والفراولة.



وقالت وزارة الصحة والسكان: "يفضل الأغذية الغنية بفيتامين أ مثل الجزر والبطاطا والطماطم والكبدة والمانجو والحرنكش والخضراوات الورقية، وللحصول على فيتامين د يجب الاهتمام بالتعرض لأشعة الشمس يوميا فى حدود 15 دقيقة لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين د".



واختتمت الوزارة أنه يمكن الحصول على الزنك من اللحوم والبقوليات والحمص، وتابعت: يجب الاهتمام بالطهى الجيد واتباع الطرق السليمة.