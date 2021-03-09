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الحكومة تنفى ارتفاع أسعار الأرز التموينى نتيجة لقلة المعروض ‏

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القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة ما تردد من أبناء عن ارتفاع أسعار الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض.‏. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الأرز التموينى، ‏نتيجة لقلة المعروض، تواصل المركز  مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.

 

وأكدت  الوزارة، ‏أنه لا صحة لارتفاع أسعار الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز بالأسواق ‏والمجمعات الاستهلاكية، حيث يصل سعر الكيلو إلى نحو 8 جنيهات بالمنافذ التموينية، مع توافر مخزون ‏استراتيجي منه، كما يوجد تعاقدات حتى شهر أكتوبر 2021، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على ‏كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.‏

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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