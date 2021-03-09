شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى ارتفاع أسعار الأرز التموينى نتيجة لقلة المعروض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة ما تردد من أبناء عن ارتفاع أسعار الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض.. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الأرز التموينى، نتيجة لقلة المعروض، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لارتفاع أسعار الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث يصل سعر الكيلو إلى نحو 8 جنيهات بالمنافذ التموينية، مع توافر مخزون استراتيجي منه، كما يوجد تعاقدات حتى شهر أكتوبر 2021، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.