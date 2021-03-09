شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى ارتفاع أسعار الأرز التموينى نتيجة لقلة المعروض ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة ما تردد من أبناء عن ارتفاع أسعار الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض.‏. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الأرز التموينى، ‏نتيجة لقلة المعروض، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.