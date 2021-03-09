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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن شن حملات تفتيش دورية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الأرز التموينى، نتيجة لقلة المعروض، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لارتفاع أسعار الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث يصل سعر الكيلو إلى نحو 8 جنيهات بالمنافذ التموينية، مع توافر مخزون استراتيجي منه، كما يوجد تعاقدات حتى شهر أكتوبر 2021، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.
ويتم صرف الأرز كأحد السلع التموينية الأساسية في منظومة التموين، ويوجد أرصدة كافية من الأرز لدى شركتى الجملة، كما يوجد تعاقدات على الأرز المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.