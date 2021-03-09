شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: شهداء مصر قدموا أرواحهم علشان نعيش فى أمان وسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "دايما اليوم ده يوم نلتقى فيه جميعا بأسر شهداء مصر اللى قدموا أرواحهم زى ما أحنا دايما بنكرر لكم عشان خاطر أحنا نعيش فى أمان وسلام".

وأضاف الرئيس خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة: "مش عاوز أقولهم أحنا مش هننساكم لأن ده يبقا جحود مننا كلنا، لو أحنا نسيناهم، والجحود هنا مش ليهم، الجحود هنا ليها هى بلدنا مصر لو مقدرناش نقدم لها ونجرى عليها".

وتابع الرئيس: "زى ما قال الفريق الشهيد عبد المنعم رياض: الأمانة أنك تعرف قدرتك وحجم النقص اللى عندك والأمانة أنك على اد القدرة دى بالمهارة تحقق، صحيح يمكن تكون قدرتنا مش كتير قوى، ونواقصنا كتير قوى لكن أتصور أن بمهارتنا ممكن نحقق الكتير".

وأكمل الرئيس: "اليوم ده يوم من الأيام الجميلة، رغم أنه بيحمل مآسى وآلام لأسرنا كلنا.. وأتصور أن كل أسرة مصرية حتى الحضور يشاركونى الإحساس ده، بشكرهم ونوجه لهم كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز".