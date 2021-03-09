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نقابة الأطباء تشكر السيسي على تكريمه اثنين من أعضائها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
وجهت النقابة العامة للأطباء، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما قدمه اليوم الثلاثاء من تكريم وتقدير لأبطال مصر من الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة وباء .

وكرم الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، اثنين من الأطباء: الأول هو الشهيد أحمد ماضى أبو غنيمة، وتسلمت التكريم زوجته نهلة أبو غنيمة وابنتاه، وهو أحد شهداء الأطباء فى جائحة كورونا، أصيب أثناء علاج المصابين وتوفاه الله، وكانت آخر كلماته (وصيتى يالله بناتى اللاتى لم أفرح بهن).

كما كرم السيسي الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره في مستشفى عزل بلطيم أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا، بعد تعرضه لتلف العصب البصري بسبب الجهد الزائد.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذى أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولي، حيث تحتفل مصر في التاسع من مارس من كل عام بيوم الشهيد، تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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