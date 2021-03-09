أخبار مصر

الأزهر في الذكرى الـ52 لـ"يوم الشهيد": تحية شكر وعرفان لأبطال مصر الأوفياء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بأسمى آيات الشكر والعرفان لأبطال مصر الأوفياء، المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها العريق، ممن سالت دماؤهم الطاهرة في سبيل الله صونا لعزة وكرامة وطننا الحبيب، في ذكرى يوم الشهيد.

وتقدم الأزهر في بيان له، بخالص التحية والتقدير إلى أُمهات وأسر الشهداء والمصابين، ممن ضربن أروع الأمثلة في الصبر والوفاء، مشيدا بالتضحيات العظيمة التي تقدمها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل من أجل استقرار مصرنا، وحفظًا لأمنها، سائلًا اللهَ تعالى أن يحفظَ مصرَ وشعبَها من كل سوء، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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