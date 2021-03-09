شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بيعه.. التحفظ على 4 طن سكر بها نقص في الأوزان في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة في الإسكندرية التحفظ على 4 طن سكر به نقص في الأوزان بمقدار 400 كيلو جرام في إجمالي الكمية، وذلك بقصد بيعها والتربح منها، وتم حجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية «بدون ترخيص»، بمزاولة نشاط الغش التجاري وتعبئة السكر به نقص في الوزن بقصد التربح منه.

تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 4 طن سكر به نقص في الأوزان بمقدار 400 كيلو جرام في إجمالي الكمية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.