شكرا لقرائتكم خبر عن ناقشا القضية السكانية وقانون الجمعيات.. محافظ المنوفية يستقبل رئيس اتحاد المؤسسات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية الثلاثاء، الدكتور طلعت عبد القوين رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والوفد المرافق له بمكتبه بديوان عام المحافظة

تأتي هذه الزيارة على هامش عقد ندوة تثقيفية بشأن مناقشة القضية السكانية وقانون الجمعيات ولائحته التنفيذية بقاعة المؤتمرات بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم

وأكد محافظ المنوفية على أهمية دور منظمات المجتمع الأهلي في مواجهة المشكلة السكانية والتي تحتاج إلى تضافر كل الجهود ، فضلاً عن المسؤولية التي تقع علي عاتق المواطن وإيمانه بما يعود عليه من النفع من خلال مواجهة المشكلة السكانية

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أنه جاري تنظيم أنشطة عديدة في مجال التوعية بالمشكلة السكانية والدعوة إلى برامج تنظيم الأسرة من خلال عقد المؤتمرات والندوات للتوعية بالقضية السكانية وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المواطن