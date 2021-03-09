شكرا لقرائتكم خبر عن طفل «العجانة» يصل إلى مطار أسوان.. ووزيرة الصحة والمحافظ يتابعان حالته (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حالة الطفل محمد مصطفى 15 سنة الشهير بطفل العجانة الذى تعرض لحادث إلقاءه بعجان أحد المخابز البلدية الذي يعمل به في أغسطس الماضى.

وأعطى اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لمدير عام الإسعاف الدكتور محمد الدخيلى للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتوفير سيارة لنقل الطفل محمد إلى مطار القاهرة عقب إنتهاء فترة علاجه بمستشفى الشيخ زايد التخصصى وتلقيه للعلاج الطبيعى.

ووصل الطفل إلى مطار أسوان اليوم من خلال وزارة الصحة ومتابعة من الوزيرة الدكتورة هالة زايد، كما تم توفير سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى الجامعى للإطمئنان على حالته الصحية بشكل كامل حيث أنها مستقرة وسيتلقى العلاج الطبيعى مجاناً بناءاً على توجيهات محافظ أسوان.

وسيتم إستكمال برنامجه العلاجى خلال الفترة القادمة من خلال الأطباء والإستشاريين المتخصصين بأشراف من الدكتور أشرف معبدمدير عام المستشفى.

لحظة وصول الطفل مطار اسوان

لحظة وصول الطفل مطار اسوان

لحظة وصول الطفل مطار اسوان

لحظة وصول الطفل مطار اسوان

لحظة وصول الطفل مطار اسوان