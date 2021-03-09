شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاحونة» تستقبل محبي البابا كيرلس في عيد نياحته الـ50 بإجراءات احترازية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت طاحونة البابا كيرلس السادس بمصر القديمة، اليوم الثلاثاء، زوار من كافة ربوع مصر، تزامنًا مع ذكرى اليوبيل الذهبي في عيد نياحته الخمسون التي تحل اليوم 9 مارس.

واتخذت طاحونة للبابا كيرلس السادس، عده إجراءات احترازية، حيث يجرى التعقيم لجميع الأماكن بالطاحونة بشكل مستمر، كما يتم قياس درجة حرارة الزائرين بالكواشف الحرارية، والمرور ببوابات التعقيم قبل الدخول لمنطقة الطاحونة، التي تضم كنائس ومزارات باسم البابا كيرلس.

كما يقوم فريق خدام النظام والكشافة بالتشديد على ارتداء الكمامة واستخدام المواد المطهرة وأدوات الوقاية، والالتزام بالقواعد والعلامات الإرشادية لتنظيم دخول وخروج الزائرين، لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان.

وتم وضع تاج الـ 50 ــ اشارة إلى خمسين عاما أو اليوبيل الذهبي على رحيل البابا كيرلس ــ أعلى مبني الطاحونة وتم تزيين الكنيسة والطاحون بالعيد الخمسون، وشاركت الكشافة الكنيسة في تنظيم الزيارات.

تحل اليوم الذكرى الـخمسين على رحيل قداسة البابا كيرلس السادس، الذي كان يتولى منصب البطريرك الـ116 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي لايزال يعتبره الأقباط ابيهم الروحي، ويوقرونه ويطيبوا ذكره حتى الآن.

توفى في مثل هذا اليوم من عام 1971، ونقل جثمانه في احتفال مهيب لدير مارمينا العجايبى، وفقا لوصيته، بعد 43 عاماً على رحيله وبالتحديد في 2013 منحه المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني لقب «قديس»، ليعطي هذا الاعتراف محبيه إمكانية بناء الكنائس باسمه.

طاحونة البابا كيرلس السادس

طاحونة البابا كيرلس السادس