شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سليمان عبدالمالك عن سيدة المعادي: «شجاعة.. ماقالتش أنا مالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر الكاتب والسينارست محمد سليمان عبدالمالك عن سعادته بما فعلته سيدة المعادي واصفا إياها بالشجاعة على إنقاذها الطفلة من هتك عرضها في مدخل عمارة بمنفطة المعادي.

وقال «عبدالمالك» عبر صفحته الشخصية بـ«فيس بوك» :«سيدة المعادي اللي فاجئت المتحرش ما خافتش، ما قلتش وأنا مالي، ما اعتبرتش أن ما دام بعيد عنها يبقي خلاص، ما فكرتش تلم الموضوع ومتفضحش المجرم، سيدة المعادي الشجاعة لك كل تقدير واحترام».