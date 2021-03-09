شكرا لقرائتكم خبر عن «عمرك ما شوفت أفلام إباحية؟».. تراشق بين ميدو وأحد متابعيه بسبب فتاة المعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دائماً ما يعود أحمد حسام ميدو جمهوره على ردوده الجريئة وغير المتوقعة، ووجه ميدو سؤالا لأحد متابعيه على تويتر فيما إذا كان شاهد من قبل أفلام إباحية أم لا، وذلك رداً على انتقادات وجهها له الأول.

وتعود القصة إلى تعليق ميدو على حادثه التحرش بطفله المعادي، خاصة أن المتحرش كان ينشر صور له في الحرم المكي على صفحته على الفيسبوك، للإيهام بتدينه.

وقال ميدو: «بنات كتير بتجري ورا العيال اللي عامله متدينه واول يوم يخرج معاكي يشغلك قرأن في العربيه والسبحه والمصحف في العربيه وفي النص يشغلك اغنيتين علشان يبينلك انه معتدل اجري من الواد ده! ده هيبقى كابوس حياتك!! ده اللي هيضربك وهيتجوز ٢ عليكي وكله بالحلال!!».

ليعلق أحد المتابعين قائلاً نصاً: «المفروض انتى وهى تاخدى النصحيه من بتاع الفيديوهات الاباحيه إلى اعترف بالزنا في برنامج ابله فاهيتا ع الهوا، دا إلى تاخدى منه نصايح عن شريك حياتك».

ليرد عليه الإعلامي الرياضي: «بذمة امك انت عمرك ما أتفرجت على افلام اباحيه؟ ده انت شكلك مسحول».

وتابع ميدو تعليقه على الحادثة في تغريدة أخرى قائلاً: «اي حد بتاع ربنا بجد اخر حاجه بيبقى عايز يعملها انه يعمل شو بالقصه دي وعرفت ناس كتير مثال للادب وقريبه من ربنا جدا بس عرفت كده بعد ما عرفتهم فتره كبيره عمرهم ما حاولوا يبينوا لأي حد حواليهم..لازم الناس تفوق وماتنخدعش بالعيال المتمرسة في خداع الناس بالدين!! #متحرش_المعادي».

وكشفت كاميرات المراقبة في أحد العقارات بالمعادي قيام رجل بالتحرش بطفله صغيرة، الامر الذي هز الرأي العام منذ أمس.