شكرا لقرائتكم خبر عن أمهات مصر: صعوبة في امتحان الكيمياء وسهولة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي الكيمياء و اللغة الأجنبية الثانية الأدبية إلكترونيًا على التابلت

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السماح لطلاب الصف الأول الثانوي باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجنة والاستعانة به خلال الامتحان الذي يعقد بنظام open book

وأدى طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، الامتحان بالفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا.

وأدى طلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، كفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء الامتحان في الفترة الثانية من الساعه 10 صباحًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات

وانتهت المديريات التعليمية من تعقييم لجان الامتحانات قبل وصول الطلاب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

وخصصت المدارس الثانوية فرقا طبية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة تقوم بتطبيق الكشف الحراري على طلاب الصف الثاني الثانوي قبل دخول لجان الامتحانات.

وقامت الفرق الطبية بقياس درجة حرارة الطلاب باستخدام أجهزة الكشف الحراري واستبعاد أي طالب حرارته مرتفعة ومنعه من دخول اللجنة وتحرير محضر بحالته الصحية بعد الكشف عليه لضمان حقه في تأجيل الامتحانات من عدمه.

وعبر الطلاب عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية فيما شكا الطلاب من صعوبة أسئلة الكيمياء مؤكدين أنها فى مستوى الطالب المتفوق وتحتاج وقت أطول للإجابة.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة إن امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثاني الثانوي جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن الطلاب وأولياء أمورهم أكدوا علي سهولة امتحان اللغة الإنجليزية مشيرين إلى أن بعض الطلاب واجهتهم مشكلة عند الدخول علي التابلت عند بدء الامتحان لهدة دقائق ثم استطاعوا الدخول عليه.

وأكد الطلاب على صعوبة امتحان الكيمياء وأن الامتحان تضمن أسئلة صعبة وتحتاج لوقت كبير للإجابة عليها وأن الوقت المخصص للامتحان لا يتناسب معها.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي تستمر حتي 11 مارس المقبل.