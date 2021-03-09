شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

حيث تابع العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم تكثيف حملات التطهير والتعقيم بالشوارع الحيوية، والمنشآت العامة والخاصة، ودور العبادة، والمحال التجارية بالمدينة، مشدداً بارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت، ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، المرور على الوحدة الصحية بعقله البحرية، والاطمئنان على مدي توافر الأدوية بها، ومتابعة تطعيم الاطفال ضد الحصبة الألماني، بالإضافة إلى رش وتعقيم وتطهير المعهد الاعدادي الازهري بقرية القن.

كما أشرَف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على الاعمال الانشائية للمستشفى العام بالمدينة، بالإضافة إلى متابعة أعمال تغطية بحر البشمة بقرية روس الفرخ.

وأشرَف على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال صيانة بلاغات الصرف الصحي بالقرى، وتغيير الأغطية المتهالكة.

كما تفقد المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، الوحدة الصحية بقرية سنتماى، وذلك لمتابعة انتظام العمل بها، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال انشاء المدرسة النسيجية، بالإضافة إلى متابعة رش وتطهير المدارس، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن متابعة أعمال التكاسى بقرية ابو دراز.

وأشرَفت رءاسة مركز ومدينة دسوق، على استمرار حركة نقل طلاب الجامعة خلال فترات الامتحانات، والدفع بسيارات سرفيس واتوبيسات غرب ووسط الدلتا لمواجهة ازدحام طلاب الجامعة المتجهين من دسوق إلى كفرالشيخ، بالتنسيق مع ادارة المواقف والسرفيس ووحد مرور دسوق، بالإضافة إلى استكمال اعمال التطهير والاصلاح لأخطار الصرف بأماكن متفرقة بالمدينة منها «شارع مدرسة السيدة عائشة، شارع صبري يحي دحروج، الكوم الاحمر، المستعمرة خلف المحلج، الكشلة، المستشفى العام، طريق فوه، شارع خالد بن الوليد، الميدان، شارع مدرسة لطفى السيد»، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن متابعة أعمال التجميل في الميدان الإبراهيمي بمشاركة المجتمع المدني.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

خدمات متنوعه

خدمات متنوعه

خدمات متنوعه

خدمات متنوعه

خدمات متنوعه

خدمات متنوعه

خدمات متنوعه

خدمات متنوعه

خدمات متنوعه