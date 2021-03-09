شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة إعلام تحصل على الماجستير في رسالة بعنوان «صورة الصعيد في الكاريكاتير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت ندى عبدالحكم النجار، الباحثة بإعلام قنا بجامعة جنوب الوادي على درجة الماجستير بتقدي امتياز في الرسالة المقدمة منها بعنوان «صورة مجتمعات الصعيد في الكاريكاتير بالصحف المصرية»، دراسة تحليلية ميدانية في الفترة من 2002 إلى 2012.

وتكونت لجنة المناقشة من كل من الدكتورة عواطف عبدالرحمن، الأستاذة بإعلام القاهرة، مشرفًا ورئيسًا، وشارك في المناقشة الدكتورة عزة عبدالعزيز، عميدة كلية الإعلام بجامعة فاروس، والدكتور محرز غالي، الأستاذ بإعلام القاهرة.