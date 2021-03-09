شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات والأبنية المخالفة في مدن كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقري محافظة كفرالشيخ حملات لإزالة الاشغالات والتعديات والارصفة المخالفة والاعلانات غير المرخصة والمنتهي ترخيصها، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مؤكداً على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا بمراكز ومدن المحافظة.

حيث اشرف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بالمدينة، بالتنسيق مع قسم الاشغالات.

كما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على أعمال إزالة التعديات والاشغالات بشارع ٢١ بغرب المدينة، حيث تم إزالة جميع الخرسانات والتعديات وعودة المساحة الكلية لعرض الشارع الرئيسي وفتح الشارع للمارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تابع على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، اعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الاشغالات والاعلانات المخالفة بالمدينة، وكذا بقرية الحرية، بالتعاون مع قسم الدعاية والاعلان، وبالتنسيق مع قسم الاشغالات.

وجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين.

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ازالات

ازالات

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