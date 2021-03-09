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بمناسبة شهر رمضان.. منحة 750 جنيهًا للعاملين في جامعة القناة

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس على صرف منحة قدرها 750 جنيهًا، للعاملين بالجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك لما قام به العاملون من بذل مزيد من الجهد وتحفيزهم على العطاء ورفع مستوى الأداء.

وقالت هدى فرج أمين عام الجامعة إنه جارٍ البدء في جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بإدارة الجامعة وكلياتها، وتشمل هذه المنحة العمالة الدائمة والمؤقتة والمنتدبين بالجامعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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