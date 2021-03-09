شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة شهر رمضان.. منحة 750 جنيهًا للعاملين في جامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس على صرف منحة قدرها 750 جنيهًا، للعاملين بالجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك لما قام به العاملون من بذل مزيد من الجهد وتحفيزهم على العطاء ورفع مستوى الأداء.

وقالت هدى فرج أمين عام الجامعة إنه جارٍ البدء في جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بإدارة الجامعة وكلياتها، وتشمل هذه المنحة العمالة الدائمة والمؤقتة والمنتدبين بالجامعة.