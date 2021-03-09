شكرا لقرائتكم خبر عن سفير باكستان الجديد يأمل في تعزيز العلاقات مع مصر وينقل تحيات بلاده للرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير باكستان الجديد في القاهرة، ساجد بلال، إنه يأمل في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر، مشيرا إلى أن الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، بعثا بتحية خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري.

وكان قد قدم سفير باكستان أوراق اعتماده أمس، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووصل السفير الباكستاني للقاهرة الخميس الماضي لتولي مهامه الجديدة، وكان قد عمل سفيرا لبلاده في العراق وليبيا.

وكان وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي، قد زار القاهرة الشهر الماضي، وأعرب عن انبهاره بما وصلت إليه مصر، خاصة أنه لم يزرها منذ نحو 10 سنوات.

وتسعى باكستان لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ نحو 250 مليون دولار،مقارنة بحجم كل منهما في الشرق الأوسط وقارة آسيا.