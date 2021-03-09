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«حق الوطن والشهادة في سبيله».. عنوان خطبة الجمعة في مساجد المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن وزارة الأوقاف حددت عنوان خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان «حق الوطن والشهادة في سبيله»، بالتزامن مع يوم الشهيد.

وأكد «سلامة» على ضرورة التزام الأئمة بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وشدد «سلامة» على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لوباء ، سواء للعاملين بالمساجد، أو المصليين من حيث ارتداء الكمامات، واصطحاب المصلي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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