شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 58 طن مواد لتصنيع البويات و6.5 طن أرز شعير مجهول المصدر في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية ، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية ، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء ، وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن ، وكيل وزارة التموين بالشرقية ، أن إدارة تموين ههيا شنت حملة تموينية ، برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة ، على مصنعين لتصنيع البويات بعزبة رضوان ، وتم ضبط 2100 شيكارة سبيداج زنة الواحدة 25 كيلوجرام بإجمالي كمية مقدارها ٥٢ طن و٥٠٠ كيلوجرام مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدر حيازتها ، وضبط 80 شيكارة مغلظ صيني زنة الواحدة 25 كيلو جرام بإجمالي كمية مقدارها 2 طن مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدر حيازتها ، كما تم ضبط 150 شيكارة جل زنة الواحدة 25 كيلو جرام بإجمالي كمية مقدارها 3 طن و 750 كيلو جرام لا تحمل أية بيانات ، و تم تحرير المحضرين 375 و376 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا.

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 شيكارة أرز شعير مجروش معد كعلف حيواني ، زنة الواحدة 65 كيلوجرام بإجمالي كمية 6 طن و 500 كيلوجرام ، لا تحمل أية بيانات بعزبة طويبة ، وضبط 2 برميل زيت برافين زنة الواحد 170 كيلوجرام بإجمالي كمية مقدارها 340 كيلوجرام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة علي مصدر حيازته ، وتم تحرير المحضر رقم 374 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا.

وفي سياق متصل قامت الحملة بمفاجأة مخبز بلدي بقرية السلامون، وتم ضبطه قائما بتجميع 7 شكائر دقيق بلدي استخراج 82 % ، بغرض بيعها في السوق السوداء ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 377 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا.